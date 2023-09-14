Три самых эффективных способа легко отмыть стеклянные формы для запекания

Готовя в стеклянной посуде в духовке, в итоге мы получаем жирные и пригоревшие формы для запекания. Остатки пищи, прилипшие ко дну посуды, затрудняют ее очищение.

Чтобы не поцарапать стеклянные формы, можно очистить их с помощью подручных средств. Это могут быть крахмал, зубная паста или сода.

Кукурузный крахмал довольно хорошо зарекомендовал себя как эффективное чистящее средство от пригоревших пятен. Его следует применять вместе с уксусом и водой.

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Для этого смешайте в емкости чайную ложку кукурузного крахмала и столько же уксуса и воды. Таким образом, вы получите однородную пасту, которую нужно нанести на форму для выпечки. Потрите эту смесь мягкой влажной щеткой, затем сполосните теплой водой.

"Благодаря кукурузному крахмалу, который смягчает жир, а уксус очищает и добавляет блеск стеклу, у вас есть несомненная выигрышная комбинация", — пишет "Санте".

Пищевая сода тоже способна отмыть пригорелую посуду. Нужно взять соду и посыпать ею стеклянную форму, затем добавить несколько капель моющего средства для посуды, налить горячую воду и оставить на 15 минут. Затем следует всего потереть посуду губкой и смыть теплой водой.

Зубная паста тоже может помочь вам очистить форму для выпечки. Для этого возьмите старую зубную щетку и зубную пасту любой марки. Нанесите пасту на участки со стойкими пятнами и очистите щеткой. После удаления пятен обязательно хорошо вымойте посуду, чтобы очистить ее от остатков зубной пасты.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы к сковороде ничего не прилипало.

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