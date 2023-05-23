Троица-2023: какие травы нужно святить и зачем

Троицу-2023 православные будут праздновать 4 июня, а католики – 28 мая. Этот праздник посвящен сошествию Святого Духа на апостолов, которые после этого заговорили на языках, которых не знали и стали проповедовать по всему миру.

Кроме того, на Троицу люди прощаются с весной и встречают лето. Основной традицией на этот праздник является освящение трав. Каких именно и зачем расскажет UaPortal.

Зачем украшать дом зеленью на Троице?

Согласно верованиям, зелень отгоняет от дома злых духов, а также она является символом бессмертия.

Кроме того, считают, что эта традиция происходит от Ветхозаветной церкви, когда дома украшали зеленью на Пятидесятницу.

Какую именно зелень святят

Люди верили, что именно на Троицу лекарственные травы приобретали особую силу. Перед тем, как принести зелень в дом, ее святят в церкви, а затем хранят до следующего года. Обычно на Троицу святят полынь, чабрец, пижму, мяту, мелиссу, васильки и аир.

Полынь

Этой травой защищали дом от злых духов. Также ею окуривали дом перед новосельем. Кроме того, есть поверье, что если посмотреть на огонь сквозь пучок полыни – год будет удачным.

Любисток

Оберегает от злых сил, колдовства и сглаза. Кроме того, верят, что эта трава хорошо влияет на детей: если купать их в отваре любистка, они будут здоровыми и иметь хороший сон. Также, в древности, мамы клали дочерям в постель любисток, чтобы они обрели свое счастье.

Аир (аир)

Его стебли раскладывали по полу всего дома. Аир притягивает в дом добро, удачу и укрывает от плохого.

Пижмо

Отгоняет зло от дома и людей, желающих хозяевам дома плохого.

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Тимьян

Привлекает мир и любовь. Женщины использовали его для привлечения любимого, рождения здорового ребенка и согласия в семье. Также его зашивали в подушку, потому что верили, что чабрец отгоняет кошмары.

Чабрецом окуривали скот, защищая от сглаза.

Мята и мелисса

Защищает от злых духов и врагов, улучшает сон, притягивает в дом мир и уют.

Василек

Оберегает от злых сил. Девушки носили его с собой, чтобы привлечь внимание суженого.

Напомним, мы уже писали о Зеленых праздниках – 2023: когда празднуем, традиции и запреты этого праздника.

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