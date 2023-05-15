Такую носил Бандера: ко Дню вышиванки Залужному подарили вышитую рубашку (фото)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный получил "именную" рубашку ко Дню вышиванки, который в Украине будут праздновать 18 мая. Такую же вышиванку носил Степан Бандера – председатель Провода ОУН-Б (Организация украинских националистов).

Эту рубашку для Залужного создали львовяне, занимающиеся проектом "Вышивка в одежде выдающихся украинцев". Эта вышиванка выполнена в стиле military.

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На странице проекта "Вышивка в одежде выдающихся украинцев" в Facebook сообщается, что рубашка была создана для "защитника Бандера Military Stile".

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"Мы гордимся тем, что первая рубашка из этой коллекции теперь принадлежит нашему Главному защитнику! Пусть она станет вышитой броней для нашего главнокомандующего, потому что именно он ведет наших воинов к Победе!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта вышиванка была создана по схемам тернопольчанки Виктории Кривонос, а вышила ее мастер Ольга Лелик.

На странице проекта в Фейсбуке сообщили, что им удалось воспроизвести вышитую рубашку Степана Бандеры год назад. С тех пор благодаря этой инициативе были вышиты такие рубашки для поведения акции "Вышиванка - духовная броня украинцев". Благодаря этой акции активисты собирали средства для закупки бронежилеты для наших военных, а еще приобрели реанимобиль для госпитальеров и снаряжение для ВСУ.

Справочно: основательницей проекта "Вышивка в одежде выдающихся украинцев" переселенка из Донецкой области Татьяна Зез. Она проживает во Львове. Татьяна Зез исследует сохранившиеся в музеях образцы одежды украинской интеллигенции прошлых веков. Ей удается воспроизводить вышитую одежду таких известных личностей как Леся Украинка, Иван Франко, Тарас Шевченко и другие.

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