Таку носив Бандера: до Дня вишиванки Залужному подарували вишиту сорочку (фото)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний отримав "іменну" сорочку до Дня вишиванки, який в Україні святкуватимуть 18 травня. Таку саму вишиванку носив Степан Бандера – голова Проводу ОУН-Б (Організація українських націоналістів).

Цю сорочку для Залужного створили львів'яни, що опікуються проєктом "Вишивка в одязі видатних українців". Ця вишиванка виконана в стилі military.

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На сторінці проєкту "Вишивка в одязі видатних українців" у Фейсбуці повідомляється, що сорочка була створена для "захисника Бандера Military Stile".

Відео дня

"Ми пишаємося тим, що найперша сорочка з цієї колекції тепер належить нашому Головному захиснику! Нехай вона стане вишиваною бронею для нашого головнокомандуючого, бо саме він веде наших воїнів до Перемоги!", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цю вишиванку було створено за схемами тернопільчанки Вікторії Кривоніс, а вишила її майстриня Ольга Лелик.

На сторінці проєкту у Фейсбук повідомили, що їм вдалося відтворити вишиту сорочку Степана Бандери рік тому. Відтоді завдяки цій ініціативі було вишито такі сорочки для поведення акції "Вишиванка – духовна броня українців". Завдяки цій акції активісти збирали кошти для закупки бронежилети для наших військових, а ще придбали реанімобіль для госпітальєрів й спорядження для ЗСУ.

Довідково: засновницею проєкту "Вишивка в одязі видатних українців" є переселенка з Донецької області Тетяна Зез. Вона мешкає у Львові. Тетяна Зез досліджує збережені у музеях зразки одягу української інтелігенції минулих століть. Їй вдається відтворювати вишитий одяг таких відомих особистостей як Леся Українка, Іван Франко, Тарас Шевченко та інших.

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