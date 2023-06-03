Троица 2023: названы три важнейших приметы, которым следует следовать на Зеленые праздники

Троица – один из важнейших христианских праздников. Зеленые праздники характеризуются разными обрядами и традициями. В этом году Пятидесятницу празднуют 4 июня.

По церковным канонам в честь Святой Троицы празднование длится три дня, однако лишь первые двое суток переполнены разными обрядами, приметами и предрассудками.

В воскресенье отмечают Сослание Святого Духа на апостолов, когда верующие приносят в храмы цветы, травы и ветви деревьев для освящения. Эти зеленые букеты становятся оберегами в каждом доме. На Троицу принято было водить хороводы и петь.

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А в понедельник – отмечался день Духа. Было принято посещать богослужения и молиться. В этот день запрещались какие-либо работы на земле.

В светлый праздник нельзя ругаться, ссориться с родными и близкими. Надо избегать бытовой суеты, ничего нельзя резать, рубить, запрещено стричь, заниматься рукоделием. Кроме того, существуют такие запреты: ходить на кладбище, венчаться, копать, сажать, косить. Считалось, что земля на этот праздник является "именинницей".

Важнейшие приметы Зеленых праздников

Многие народные поверья в этот день касаются молодых девушек, которые еще не вышли замуж.

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Жениться на Троице нельзя – в дни великих церковных праздников венчания не проводятся.

Свататься в этот день – хорошая примета. Считается, что те, кто посватается на Троицу, а женится на Покрове, да будут жить в браке долго и счастливо.

Если парень поцелует девушку под березой — девушка будет его женой.

В этот день слушали кукушку - сколько раз прокует, столько дней еще придется девушке в родительском доме провести.

Если умыться утренней росой, надолго сохранишь свежесть и красоту.

Дождь на Троицу – хорошая примета, обещающая обильный урожай хлебов и грибов.

Попасть под дождь — к добру и исполнению мечтаний.

Кто увидит радугу — приобретет здоровье и богатство в следующем году.

Дожди на Троицу – к теплым летом.

Предлагаем узнать необычный обряд на Троицу, который в Украине сохранился только в одном селе.

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