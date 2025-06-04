Трудовой стаж в зоне боевых действий: как его засчитывают

Многие граждане Украины сегодня защищают государство в составе Вооруженных сил. Поэтому возникает важный вопрос: учитывается ли пребывание в зоне боевых действий как трудовой стаж?

Следует подчеркнуть, что засчитывается и еще и в соотношении 1 к 3. Более того, военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях, нередко имеют возможность выйти на пенсию раньше. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно действующему законодательству, даже в случае, когда работодатель не осуществляет уплату страховых взносов за мобилизованного работника, этот период:

не исключается из пенсионного стажа;

не обрывает непрерывность профессионального стажа;

не оказывает негативного влияния на общий трудовой опыт.

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Могут ли расторгнуть трудовой договор с мобилизованным работником?

Стоит также отметить, что мобилизация не является причиной для прекращения трудового договора с работником. Во время прохождения службы человек временно освобождается от выполнения своих должностных обязанностей, а этот факт работодатель обязан отразить в трудовой книжке. Благодаря этому мобилизованный сохраняет свое рабочее место.

Кроме того, трудовой стаж, приобретенный в зоне боевых действий, засчитывается в соотношении 1 месяц как 3 месяца общего стажа для пенсионного исчисления.

Стоит заметить, что если мобилизованного украинца незаконно уволили или не выплатили ему зарплату, он имеет право обратиться в Государственную службу занятости для официального фиксирования нарушений со стороны работодателя.

Напомним, ранее мы рассказывали, как страховой стаж влияет на размер пенсии.

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