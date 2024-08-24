Целей Курской операции больше, чем было объявлено публично – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из основных целей операции Вооруженных сил Украины в Курской области является показать международному сообществу, кем на самом деле является российский диктатор Владимир путин и каковы его приоритеты – содержание оккупированных территорий или защита своего населения.

На совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский подчеркнул, что операция направлена на демонстрацию того, что для путина важнее сохранить контроль над захваченными украинскими землями, чем защищать своих граждан.

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Президент подчеркнул, что российский лидер продолжает бомбить собственные деревни, игнорируя защиту мирных жителей.

Глава государства отметил, что не все детали сделки в Курской можно сейчас разглашать, однако ее ключевые задачи выполняются по плану. Одним из результатов является пополнение обменного фонда, имеющее важное значение для Украины. Также операция стала превентивной мерой, которая позволила избежать возможного окружения части Сумской области и предотвратила оккупацию города Сумы.

"Что касается всех целей операции, мы верим, что они будут достигнуты. Их больше, чем те, о которых я вам сказал публично", – сказал президент.

Он также подчеркнул, что эта операция не является инструментом для переговоров с Россией. Зеленский подчеркнул, что никаких "карт" для диалога с агрессором Украина не разыгрывает и действует открыто перед своими международными партнерами.

По его словам, Украина продолжает искать справедливый мир и приглашает всех союзников к участию в мирных инициативах, в частности в рамках так называемой "Формулы мира".

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию россии со стороны Сумщины.

15 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Зеленскому, что Украина создала первую военную комендатуру на подконтрольных территориях Курской области.

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