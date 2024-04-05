Целью были военные аэродромы: ночью прогремели взрывы у военных аэродромов в четырех городах россии (видео)

В ночь на 5 апреля в нескольких российских регионах раздавались взрывы. По свидетельствам очевидцев, беспилотники атаковали аэродромы в Морозовске, Энгельсе, Курске и Ейске.

российское минобороны отчиталось, что "очередными средствами ПВО перехвачено и уничтожено" 53 БПЛА над территориями Ростовской (44 БпЛА), Саратовской (1 БпЛА), Курской (1 БпЛА) и Белгородской (1 БпЛА) областей, а также над территорией Краснодарского края (6 БпЛА).

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Жители Ростовской области сообщили в пабликах, что дроны атаковали аэродром Морозовск в 3 км к юго-западу от города Морозовска. На этом аэродроме базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

В частности, на аэродроме в Морозовске дислоцированы бомбардировщики Су-24, Су-24М, а также Су-34. По данным военных аналитиков, на 4 апреля на аэродроме в Морозовске дислоцировались 26 самолетов Су-34 и три борта Су-30/35.

Местные власти уверяют, в том числе губернатор Ростовской области Голубев, что в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 воздушных целей.

"В Морозовском районе в результате атаки была повреждена электроподстанция, без света оставались десятки жилых домов. Информации о пострадавших пока не было", – говорится в сообщении.

По состоянию на утро 5 апреля из соцсетей известно, что массированную атаку беспилотников отражали и вблизи аэродромов в Энгельсе, Курске и Ейске.

Напомним, в среду, 3 апреля, на энергоподстанции в подмосковном Подольске произошел взрыв, после чего вспыхнул масштабный пожар. В результате инцидента Подольск остался без электричества.

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