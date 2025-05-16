Цены изменились: сколько стоит полный бак бензина в Украине сейчас

На украинских автозаправках увеличилась стоимость бензина марки А-95. По состоянию на 15 мая средняя цена за литр составляет 54,62 грн., что на 1 копейку больше по сравнению с предыдущим днем.

В то же время, с начала мая горючее подешевело на 19 копеек – еще 1 мая средняя стоимость составила 54,81 грн/л. Таким образом, заправить бак объемом 50 литров сейчас стоит примерно 2731 грн, что на 10 грн меньше, чем в начале месяца, когда цена достигала 2741 грн. По информации Консалтинговой группы "А-95", стоимость бензина на автозаправках крупных сетей колеблется от 48,95 до 57,99 грн за литр. Самые высокие цены зафиксированы на следующих АЗС:

WOG, ОККО и "Рур групп" – по 57,99 грн/л;

Shell чуть дешевле – 57,95 грн/л.

Наименьшая стоимость бензина зафиксирована на АЗС "Авантаж 7", где литр горючего стоит 48,95 грн. В число сетей с низкими ценами также вошли:

RLS – 50,40 грн/л;

"Фактор" – 50,50 грн/л;

БРСМ-Нефть – 50,99 грн/л;

"Маркет" – 50,99 грн/л.

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Темпы роста цен на топливо заметно ускорились

В Национальном банке Украины зафиксировали существенное ускорение темпов подорожания горючего – если в декабре 2024 года рост составил 4,8% в годовом исчислении, то уже в марте 2025 года этот показатель вырос до 9,9%. Основными факторами стали:

увеличение акцизного сбора;

стремительные колебания стоимости горючего на мировых рынках;

ослабление гривны по отношению к евро в марте – например, 3 марта курс евро составил 43,11 грн, а уже 20 марта – 45,32 грн.

Несмотря на это, в НБУ отмечают, что рост цен на топливо оказался ниже прогнозируемого ранее. На ситуацию положительно повлияли:

наличие достаточных резервов горючего;

улучшение логистических процессов доставки импорта.

Кроме того, как сообщили в НБУ, прогнозируемое подорожание горючего на 2025 год было снижено. Причиной стала тенденция к удешевлению нефти, возникшей на фоне глобального охлаждения экономической активности, вызванной торговыми конфликтами.

Раньше мы рассказывали, что происходит с ценами на бензин на украинских АЗС.

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