Цены на аренду жилья переписали: какая ситуация с однокомнатными квартирами по всей Украине

Владельцы однокомнатных квартир по всей Украине пересмотрели стоимость аренды этого жилья, в частности, некоторые регионы претерпели как повышение, так и снижение цен. Например, с июня по июль 2024 наиболее значительный рост стоимости аренды наблюдался в Черновицкой области - на 16%, до среднего уровня 8 275 грн.

В то же время, наибольшее падение цен зафиксировано в Сумской области – на 37%, до средних 3 500 грн.

Общая тенденция, по данным обширного маркетплейса, показывает снижение стоимости аренды однокомнатных квартир в пределах от 0,3% до 37%. Об этом пишет Oboz.ua.

Кроме Сумской области, снижение цен произошло в следующих областях:

Киевская – на 11%;

Черниговская – на 10%;

Кировоградская – на 8%;

Полтавская – на 6%;

Тернопольская – на 1,2%;

Харьковская – на 0,9%;

Одесская – на 0,8%;

Волынская – на 0,3%.

Рост арендных цен на однокомнатные квартиры составил от 0,7 до 16%. Кроме Черновицкой области, значительное удорожание аренды наблюдалось в следующих регионах:

Житомирская и Хмельницкая области – на 10%;

Ровенская область – на 7%.

В столице Украины, Киеве аренда однокомнатных квартир подорожала на 1,3%.

Где аренда квартиры самая дешевая

По Украине однокомнатные квартиры сдаются в аренду по средней цене от 3225 до 18009 грн. Самые дешевые предложения, по данным аналитиков, зафиксированы в:

Херсонской области – в среднем 3225 грн; Сумской области – 3500 грн.

Где цены самые высокие

Высокие арендные ставки на однокомнатные квартиры зафиксированы в Киеве – в среднем 18 009 грн. Также высокие цены наблюдаются в:

Днепропетровской области – 15 268 грн;

Львовской области – 15100 грн;

Полтавской области – 14087 грн;

Волынской области – 13500 грн.

Ранее мы рассказывали, что в Украине внедрена новая модель аренды с низкими ценами.

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