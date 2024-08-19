Цены на аренду жилья переписали: какая ситуация с однокомнатными квартирами по всей Украине
Владельцы однокомнатных квартир по всей Украине пересмотрели стоимость аренды этого жилья, в частности, некоторые регионы претерпели как повышение, так и снижение цен. Например, с июня по июль 2024 наиболее значительный рост стоимости аренды наблюдался в Черновицкой области - на 16%, до среднего уровня 8 275 грн.
В то же время, наибольшее падение цен зафиксировано в Сумской области – на 37%, до средних 3 500 грн.
Общая тенденция, по данным обширного маркетплейса, показывает снижение стоимости аренды однокомнатных квартир в пределах от 0,3% до 37%. Об этом пишет Oboz.ua.
Кроме Сумской области, снижение цен произошло в следующих областях:
- Киевская – на 11%;
- Черниговская – на 10%;
- Кировоградская – на 8%;
- Полтавская – на 6%;
- Тернопольская – на 1,2%;
- Харьковская – на 0,9%;
- Одесская – на 0,8%;
- Волынская – на 0,3%.
Рост арендных цен на однокомнатные квартиры составил от 0,7 до 16%. Кроме Черновицкой области, значительное удорожание аренды наблюдалось в следующих регионах:
- Житомирская и Хмельницкая области – на 10%;
- Ровенская область – на 7%.
В столице Украины, Киеве аренда однокомнатных квартир подорожала на 1,3%.
Где аренда квартиры самая дешевая
По Украине однокомнатные квартиры сдаются в аренду по средней цене от 3225 до 18009 грн. Самые дешевые предложения, по данным аналитиков, зафиксированы в:
Херсонской области – в среднем 3225 грн; Сумской области – 3500 грн.
Где цены самые высокие
Высокие арендные ставки на однокомнатные квартиры зафиксированы в Киеве – в среднем 18 009 грн. Также высокие цены наблюдаются в:
- Днепропетровской области – 15 268 грн;
- Львовской области – 15100 грн;
- Полтавской области – 14087 грн;
- Волынской области – 13500 грн.
Ранее мы рассказывали, что в Украине внедрена новая модель аренды с низкими ценами.
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