Цены на бензин в Украине взлетят: почему топливо дорожает и к чему готовиться

Украинские автозаправочные станции пока не изменили цены на бензин А-95. По состоянию на 23 июля средняя стоимость осталась на уровне 59,03 грн. за литр, как и накануне.

В то же время, эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены на топливо могут существенно возрасти. По данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети продают бензин в диапазоне от 54,19 до 61,99 грн за литр.

Самые высокие цены зафиксированы в сетях:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,82 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Самые низкие цены на бензин А-95 зафиксированы на заправках БРСМ-Нефть – 54,26 грн/литр, а также в сети "Укр-Петроль" – 54,5 грн/л.

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Как сообщает delo.ua, эксперты прогнозируют, что на этой неделе (до 27 июля) стоимость бензина в Украине может вырасти примерно на 50 копеек за литр. Главной причиной удорожания считают уменьшение уровня воды в Дунае. По словам Дмитрия Леушкина, основателя группы компаний "Прайм", это приводит к тому, что баржи заходят в порт загруженными только на 70-80%.

В результате возникает дефицит горючего на рынке. Леушкин отмечает: "Возможно, ситуация улучшится, если пойдут дожди, но сейчас большинство импортеров переориентировались на Европейский Союз и ищут там свободные объемы топлива".

Ранее мы рассказывали об июльских ценах на бензин и дизель.

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