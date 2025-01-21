Цены на дрова в Украине в январе 2025: сколько нужно заплатить за 1 куб

В Украине многие домохозяйства используют твердое топливо для отопления своих домов, в частности дрова, которые являются самым распространенным вариантом. Стоимость дров зависит не только от региона, но и таких характеристик, как теплотворность и другие параметры.

Газовое отопление не доступно для всех домов, особенно в сельской местности, как сообщает 24 Канал. Поэтому люди часто выбирают дрова для отопления, поскольку несмотря на некоторые недостатки, их гораздо легче получить.

Цена на дрова в Украине зависит от типа дерева, из которого они сделаны. Теплотворность одного куба дров определяется плотностью древесины, варьирующейся в зависимости от породы дерева. Сосна, например, имеет меньшую плотность, поэтому ее дрова более доступны по цене.

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Дуб или акация, напротив, обладают высокой плотностью и обеспечивают больше тепла, из-за чего их стоимость выше. Дрова из березы или сосны, имеющие меньшую плотность, стоят дешевле. Кроме того, дрова из хвойных пород образуют больше сажи в дымоходе, что также снижает их стоимость.

Средние показатели цены на 1 кубический метр дров в Украине:

Дрова из дуба – 1820 грн;

Дрова по акации – 1820 грн;

Дрова из граба – 1800 грн;

Дрова из ясеня – 1800 грн;

Дрова из бука – 2200 грн;

Дрова из березы – 1500 грн;

Дрова из ольхи – 1500 грн;

Дрова из сосны – 1200 грн.

Дополнительно продавцы могут предложить упаковку дров в деревянные ящики-обрешетки, что облегчает их использование, но увеличивает стоимость.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоят дрова в Украине и где они самые дорогие.

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