Цены на эти популярные продукты взлетят: прогноз Минагрополитики

По данным Минагрополитики, цены на молочные продукты в Украине продолжат расти. Причиной этого стала засуха, негативно повлиявшая на урожай кормовых культур.

Как следствие, сократилось производство молока, а это, в свою очередь, привело к повышению цен. "Жара повлияла на кормовые культуры. Это уже чувствуется по цене на молоко. Там есть удорожание, есть уменьшение производства", — отметил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

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Ситуация с мясом и яйцами

В отличие от молочных продуктов цены на мясо птицы, свинину и яйца пока остаются стабильными. Однако по словам Высоцкого, существенного снижения цен тоже не ожидается.

Цены на продукты в Украине. Источник: ukrstat.gov.ua Цены на продукты в Украине. Источник: ukrstat.gov.ua

"В целом оно не падает. И, скорее всего, будет держаться на уровне в среднем предыдущего года плюс-минус. Предварительный прогноз показывает, что существенных изменений не будет", - отметил чиновник.

Инфляция в Украине

Напомним, что по итогам августа 2024 г. годовая инфляция в Украине выросла до 7,5%. Больше всего подорожали овощи – их стоимость выросла на 36%. Рост цен на молочные продукты еще больше усугубит инфляционные процессы в стране.

Напомним, ранее UAportal писал, что в Украине подорожали ключевые продукты.

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