Цены на картофель осенью: фермер рассказал, чего ждать украинцам

В мае на территории всей Украины выпало достаточное количество осадков, что положительно сказалось на формировании будущего урожая картофеля. Благодаря этому ожидается стабильное производство, которое поможет избежать резкого роста цен.

В то же время, негативное влияние на урожай оказали весенние заморозки, а также неблагоприятные погодные условия, которые наблюдались в июле и августе. Об этом рассказал исполняющий обязанности первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Гриник в комментарии "РБК-Украина".

"Фермеры, в том числе занимающиеся выращиванием семенного картофеля, прогнозируют уменьшение урожайности на 25–30% по сравнению с прошлым годом. Причиной этого могут быть летние засухи и жара или, наоборот, чрезмерная влажность и холодные ночи. Например, в Киевской области и на юге страны растения испытали негативное влияние от нехватки осадков и повышенных температур воздуха и почвы (до 28–30 градусов на глубине 10 см), что сказалось на качестве и количестве урожая", – сообщил Игорь Гриник.

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По словам Гриныка, уже в июле наблюдается заметное сезонное удешевление картофеля. Так, оптовые цены на ранний урожай снизились до уровня 15–22 грн за килограмм, в то время как в розницу продукция продается по 22–38 грн/кг — в зависимости от региона и торговой точки. Средняя стоимость составляет около 33,55 грн/кг, и эта цифра продолжает уменьшаться.

"С учетом обстоятельств 2025 года осенний прогноз выглядит более осторожным. Вероятно, в сентябре-октябре оптовые цены на картофель будут составлять в пределах 12-18 гривен за килограмм. В розничной продаже стоимость ожидается на уровне 20–26 грн/кг, а максимальные показатели до 30 грн/кг возможны только при наличии негативных факторов – таких, как погодные неурядицы, инфляционные процессы или логистические трудности", – подытожил эксперт.

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