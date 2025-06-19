Цены на популярный в Украине овощ взлетели почти на 30%: сколько теперь стоит

В Украине началось подорожание молодой капусты. Это ожидаемо, ведь запасы ранних сортов практически исчерпаны, тогда как поздние еще не появились на рынке. В результате цена на овощ уже подскочила почти на треть – достигнув уровня около 20 грн за килограмм.

По данным аналитиков EastFruit, ситуация на рынке обусловлена сезонностью: период уборки ранней капусты завершается, тогда как массовая уборка поздних сортов еще не началась. Кроме того, на рост цен повлиял стабильно высокий спрос на капусту со стороны потребителей.

В результате фермеры реализуют белокочанную капусту по цене от 10 до 20 гривен за килограмм. Это примерно на 29% выше, чем в конце предыдущей недели, и почти втрое дороже по сравнению с серединой июня прошлого года.

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"Однако игроки рынка не исключают, что уже в ближайшее время на рынок может вернуться понижательный ценовой тренд, как только производители массово начнут уборку урожая капусты средних сортов", – предупреждают эксперты.

Сколько стоит капуста в супермаркетах Украины

Как сообщает "Минфин", средняя цена капусты в супермаркетах Украины составляет 31,32 грн за килограмм, что более чем в два раза меньше по сравнению с майской средней стоимостью – 65,17 грн/кг. Между тем аналитики OBOZ.UA в собственном исследовании выяснили, что стоимость белокочанной капусты в основных торговых сетях колеблется в пределах от 29 до 36,3 грн/кг, в частности:

Novus – 29,89 грн/кг;

Auchan – 35,10 грн/кг;

АТБ – 29,89 грн/кг;

Metro – 36,30 грн/кг;

"Фора" – 33,90 грн/кг;

"Эко-маркет" – 28,90 грн/кг;

Megamarket – 24,00 грн/кг;

"Сельпо" – 32,70 грн/кг.

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