Цены на яйца пересмотрели: сколько теперь просят за десяток в супермаркетах

В Украине зафиксирован значительный рост цен на куриные яйца. По официальной статистике, в период с июня 2024 по июнь 2025-го их стоимость выросла на 59,2%.

В то же время в краткосрочной перспективе, по подсчетам Госстата, произошло незначительное снижение: за один месяц цены на яйца уменьшились на 1,1%. По данным мониторинга OBOZ.UA, с середины июня по 20 июля 2025 года цена на нефасованные яйца категории С1 выросла на 0,31 грн за штуку, что составляет около 3,1 грн за десяток. В крупных сетях супермаркетов небрендированные поштучно яйца стоили в среднем 5,07 грн за штуку (50,7 грн за десяток).

В то же время в некоторых торговых сетях их можно было приобрести по цене от 4,8 до 5,7 грн за штуку. В частности:

Auchan – 4,8 грн. за яйцо (48 грн. за десяток);

Novus – 4,89 грн. за штуку (48,9 грн. за десяток);

МегаМаркет – 5,7 грн за яйцо (57 грн за десяток);

"ЭКОмаркет" - 4,89 грн за штуку (48,9 грн за десяток).

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В то же время, цена на фасованные (брендированные) яйца немного снизилась, хотя изменения были почти незаметными. В частности, по данным Минфина, средняя стоимость десятка яиц марки "Ясенсвит" составляла 73,53 грн, что на 14 копеек меньше, чем в июне.

В больших сетях супермаркетов цены колебались в диапазоне от 70,99 до 78,2 грн за десяток.

Примеры цен в магазинах:

Auchan – 71,4 грн за десяток,

Novus – 70,99 грн за десяток,

Megamarket – 78,2 грн. за десяток.

Цены на яйца продолжат расти

Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение стоимости яиц в Украине. Однако, как отметил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, существенного удорожания следует ожидать не раньше осени.

Причина в том, что около 70% себестоимости яиц приходится на комбикорм, основным компонентом которого является кукуруза. По словам Пендзина, нужно дождаться урожая: если кукуруза соберется плохо, то с наступлением осени цены на яйца начнут подниматься.

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