Цены упали на 20% за неделю: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

В конце мая в Украине наблюдается активное снижение цен на раннюю белокочанную капусту. Фермеры сейчас реализуют продукцию по цене от 24 до 32 грн/кг, что примерно на 20% меньше по сравнению с предыдущей неделей. В супермаркетах капуста продается по 36-49 грн за килограмм, однако розничная цена, вероятно, также уменьшится, учитывая удешевление на оптовом рынке.

По словам аналитиков EastFruit, причиной падения цен стал рост предложения молодой капусты на рынке, тогда как спрос остался слабым. В таких условиях аграриям приходится уменьшать цену, чтобы реализовать урожай. Об этом пишет OBOZ.UA.

"Большинство украинских хозяйств уже начали массовые отгрузки ранней капусты. Также ситуацию ухудшают достаточно невысокие темпы сбыта этой продукции. Оптовые компании и розничные сети предпочитают вести закупки небольшими партиями, учитывая относительно короткий срок реализации этого овоща", – рассказали эксперты.

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Несмотря на существенное снижение цен, стоимость ранней капусты все еще примерно в 3,6 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Кроме общего роста цен в Украине, на подорожание также повлияли погодные условия: из-за прохладной весны 2025 года собирать первую капусту начали позже, чем в 2024-м.

Цены на молодую капусту в супермаркетах

Согласно данным мониторинга OBOZ.UA, средняя розничная цена на раннюю капусту сейчас составляет 42,99 грн за килограмм. По состоянию на 28 мая, в ведущих супермаркетах страны стоимость продукции колеблется в пределах от 36,3 до 48,99 грн/кг.

"АТБ" – 39,89 грн/кг (по акции);

"Фора" – 44,9 грн/кг;

"Сільпо" – 44 грн (по акции);

"Новус" – 48,99 грн/кг;

"Варус" – 43,9 грн/кг (по акции)

"Метро" – 36,3 грн/кг.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине взлетели цены на картофель.

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