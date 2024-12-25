Цены впечатляют: стало известно, сколько стоит встретить Новый год во Львове

Рестораны и гостинично-ресторанные комплексы Львова активно готовятся к встрече Нового 2025 года. В этом году цены действительно впечатляют – даже в военное время праздничный вечер в самых престижных загородных комплексах обойдется в десятки тысяч гривен.

В спальных районах города можно найти более доступные варианты для празднования, хотя и там цены могут приятно или не очень удивить. Журналисты LVIV.MEDIA узнали, как именно будет проходить празднование в заведениях, сколько будет стоить место за столом и какие условия предлагаются гостям.

Несмотря на высокие цены почти все места в престижных ресторанах и комплексах уже забронированы. Однако есть такие заведения, которые в этом году отказались от новогодних программ, хотя большинство предлагают роскошные вечера, живую музыку, шоу-программы со звездами и даже тематические вечеринки.

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В одном из роскошнейших загородных комплексов Edem Resort Medical & SPA гостям предлагают изысканное празднование Нового года, но только для избранных. Приобщиться к празднованию могут только останавливающиеся в отеле. Стоимость одного места за столиком составляет 50 000 гривен, а для участия в мероприятии обязательно бронирование гостиничного номера, которое будет оплачиваться отдельно. Самый дешевый номер категории эконом стоит от 12 000 гривен за ночь. Как уточнила администратор, все номера высших категорий уже забронированы.

"Программа доступна только для гостей, останавливающихся в отеле. Если вы будете нашими гостями, тогда получите всю информацию. Общего анонса не будет", - рассказала администратор. В то же время, работница категорически отказалась раскрывать имена звезд, которые будут выступать на празднике, лишь отметив, что ведущим вечера будет актер Алексей Гнатковский. Само мероприятие состоится в ресторане Grand Hall на территории комплекса. Вечер стартует 31 декабря в 19:00 и продлится без ограничений по времени. На следующий день для гостей организуют бранч в украинском стиле.

В ресторане уточнили, что стоимость участия – 50 000 гривен с человека, включает welcome drink, изысканный ужин с блюдами высокой кухни, алкогольные и безалкогольные напитки, а также живое выступление оркестра.

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Еще один популярный курортный комплекс Emily Resort в Винниках также подготовил грандиозное празднование, причем информация о программе здесь более прозрачна. Празднование Нового года будет проходить в пяти ресторанах на территории комплекса, каждый из которых представит свою программу. Однако главное событие по масштабному звездному шоу состоится в Emily Event Hall. Стоимость места за столиком варьируется от 24 000 до 36 000 гривен в зависимости от расположения: чем ближе к сцене, тем дороже место. Для детей от 5 до 11 лет также предусмотрена отдельная плата, подробности будут предоставлены позже. В эту сумму входят меню, алкогольные напитки и насыщенная развлекательная программа с 21:00 до 03:00.

Согласно программе гостей будут развлекать певец MONATIK, группа "ВВ" и KADNAY. Администраторы сообщили, что ведущими праздника будут Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. Кроме того, в комплексе уточнили, что все номера на новогоднюю ночь забронированы, но ночевать в отеле не обязательно. На вопрос о комендантском часе администратор ответил: "Такси могут работать во время комендантского часа".

Варианты празднования непосредственно во Львове

Одним из популярных мест для новогодних празднований является ресторан Kilinski в Стрыйском парке. Цены здесь несколько ниже, чем в загородных комплексах, но за праздничный стол придется заплатить до 6000 гривен. Ресторан предлагает две отдельные программы, однако ни одна из них не предусматривает празднования до полуночи. Дневная программа продлится с 14:00 до 17:30, а вечерняя – с 18:00 до 23:00, чтобы гости успели вернуться домой к началу комендантского часа. Так что праздновать Новый год в самом ресторане не удастся.

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Тема новогодней вечеринки в ресторане будет посвящена шпионским приключениям "Агента 007". Гостям обещают шоу-программу с артистами и музыкой. В стоимость входят welcome drink, специальное меню и тематическое оформление зала. Цена варьируется в зависимости от времени и места: дневная программа стоит 3500 гривен с человека, вечерняя – 4000 гривен в VIP-зале или 6000 гривен в основном зале. Столики рассчитываются по количеству человек в компании: для пары стол будет только на двоих. Администратор отметила, что столики подготовлены индивидуально для каждого заказа, и большинство из них уже забронированы. Ожидается большое количество гостей.

В центре Львова ресторан Cloud no.7 Panorama предлагает более умеренное, но продолжительное празднование. Хотя здесь не будет суперзвезд, цена празднования составляет 8500 гривен и есть одна интересная особенность, связанная с алкоголем, которую обязательно стоит отметить. Вечеринка продлится до 05:00, поскольку организаторы решили не ограничивать празднование комендантским часом, а продлить его до самого рассвета.

Для гостей будут доступны четыре отдельных зала, каждый из которых имеет свои условия и стоимость. К примеру, место в Panorama hall и Banket hall стоит 8500 грн, в караоке-зале Vocal bar – 6000 грн, а в зале Купол – 5000 грн. В стоимость входит только одна бутылка алкоголя на двоих по выбору, дополнительные напитки оплачиваются отдельно. Для тех, кто планирует принести собственный алкоголь, доступна услуга корк-фи за 500 грн за каждую бутылку. Также в стоимость входит шоу-программа в стиле Moulin Rouge, меню от шеф-повара с холодными и горячими закусками, основным блюдом и десертом.

Празднование начнется с живой музыки от кавер-бэнда, а к северу придет черед для выступлений диджеев. Несмотря на масштабное празднование до утра организаторы не забыли о поддержке защитников и проведут благотворительный аукцион в поддержку ВСУ.

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Недалеко находится еще одно популярное заведение – Split, которое также готовится к новогодним празднованиям. В отличие от других, здесь стоимость вечеринки немного ниже – до 5000 гривен, но алкоголь нужно оплачивать отдельно. В заведении предлагают различные форматы празднований, от авторской кухни до караоке и стрипбара.

Основное празднование состоится в фьюжн-ресторане с 21:00, где гости смогут насладиться бокалом просеко и устрицами. Стоимость в 5000 грн включает новогоднее сет-меню от шеф-повара, алкоголь заказывается отдельно. Гостей будут развлекать диджеи. Для любителей караоке есть возможность праздновать в караоке-зале с конкурсами, призами и блюдами от шеф-повара за 2000 грн с человека. Также можно посетить шоу-бар, вход в который составляет 350 грн., хотя больше деталей о праздновании в стрипбаре не предоставляется. Администратор заведения уточнила, что ограничений по времени нет – Split будет работать, пока есть гости.

Еще один ресторан в центре, Грушевский, предлагает более камерный стиль празднования. Стоимость празднования здесь на уровне предыдущего заведения – 4800 грн. за место. Праздник продлится до утра. Программа начнется в 21:00 с бокала игристого у праздничной башни шампанского. Сначала гостей развлечет игра на рояле, затем состоится выступление местной певицы. После приветствия президента для гостей будут звучать DJ-сеты, которые будут продолжаться до утра.

Меню ресторана состоит из авторских блюд от бренд-шефа, а организация мест для гостей проводится индивидуально для каждой компании, даже для небольших. Для детей действуют специальные условия: до 6 лет вход бесплатный, а от 6 до 13 лет – 2900 грн. Поскольку Грушевский является не только рестораном, но и гостиницей, гости могут остаться на ночь, но это не обязательно, поскольку программа празднования длится до 03:00, а заведение будет работать до 05:00, когда заканчивается комендантский час. Если кто-то хочет покинуть празднование раньше, они смогут выйти через главную дверь отеля, поскольку ресторанные входы ночью будут закрыты.

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Еще одно заведение с историей – Citadel, расположенное на территории австрийской крепости, также готовит новогоднюю вечеринку. Здесь продумано концептуальное празднование, которое обойдется гостям в 7500 грн с человека, но алкоголь не входит в стоимость. Если вы планируете принять ребенка, его участие будет стоить половину этой суммы – 3000 грн.

Как и в большинстве заведений, вечеринка стартует в 21:00 с welcome drink под музыкальное сопровождение. Перед севером состоится трансляция новогоднего поздравления президента. После этого гостей будет развлекать вокалистка. Администратор уточнила, что празднование продлится до утра, а с 01:00 до 04:00 перейдет в танцевальный формат под музыку от DJ. В стоимость входит специальное праздничное меню от шеф-повара, включающее в себя холодные закуски, основное блюдо на выбор и десерт. Для гостей также предусмотрен дресс-код в стиле "Well Dressed".

Ранее мы говорили, что цены на продукт, без которого не обходится "Оливье", изменятся.

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