Цианиды и пестициды: в Мариуполе массово отравили российских офицеров во время празднования Дня ВМФ

Представители украинского сопротивления во временно оккупированном Мариуполе пытались ликвидировать офицерский состав российской армии, собравшийся праздновать День военно-морских сил России.

Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале, партизаны из группы "Ї" местного сопротивления отправили в ад двух россиян, еще 15 госпитализированы.

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"Во время празднования "Дня ВМФ" на одном из военных объектов был массово отравлен офицерский состав. В тяжелом состоянии в госпиталь поступило 17 российских военных, из них вчера уже умерли два офицера. Судьба остальных 15 до конца не решена", — отметил Андрющенко.

По его словам, оккупанты подозревают, что офицеров отравили цианидом и пестицидами.

"Наши с улыбкой говорят "на крыс всегда есть много яда", — добавил Андрющенко.

Напомним, в июне россияне убили подростков-партизан в Бердянске, которые ликвидировали двух оккупантов.

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