Цветоводы назвали три ошибки, убивающие комнатные растения

Комнатные растения в принципе несложно выращивать, но есть некоторые обязательные критерии, несоблюдение которых может привести к их гибели. Важно обращать на них внимание.

Об этом пишет Радиотрек.

Излишняя влага

Главный враг для комнатных растений – это избыток или недостаточность воды. Слишком интенсивный полив может привести к гнилостному поражению корней, желтению и увяданию листьев, увеличенному риску приступа паразитов и даже гибели растения. Из-за недостаточности влаги растения засыхают.

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Недостаточно простора для роста

Когда комнатные растения вырастают и становятся больше и сильнее, им нужен больший горшок. В противном случае они не смогут продолжать нормально расти. Пересадка растения в больший горшок поможет ему расти быстрее, цвести более обильно и чувствовать себя более комфортно.

Неправильное питание

Для того чтобы растения оставались красивыми и здоровыми, важно правильно их питать. Известно, что для здорового роста растениям требуются три основных макроэлемента: азот, фосфор и калий.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не стоит держать дома.

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