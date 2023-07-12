Турист в Мексике случайно сфотографировал НЛО во время селфи (фото)

Рамиро Наварро, посетивший песчаные дюны Бильбао в мексиканском штате Коауила, случайно получил фотографию, на которой виден необычный объект, похожий на летающую инопланетную тарелку. Снимок был сделан во время его селфи на фоне дюн.

Наварро долгое время не замечал странный объект на фото, но когда он показал снимок друзьям, они удивились. Загадочный объект был заметен на горизонте вдали, пишет Mirror.

Рамиро рассказал: "Я несколько недель назад посетил Дюны Бильбао. И вот это! Я не заметил этого, пока не показал фото друзьям".

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Интерес к инопланетной жизни рос, и Рамиро Наварро призвал пользователей социальных сетей выразить свое мнение об этом загадочном явлении.

Относительно природы этого загадочного объекта мнения свидетелей начали расходиться. Один местный житель уверенно заявил, что это НЛО. Другое лицо сообщило, что видело подобные объекты в этом районе.

Подобные снимки НЛО стали поводом для обсуждения среди людей, заинтересованных в тайнах космоса. Один "британский охотник за НЛО" даже назвал эти новые изображения "убедительным доказательством" того, что мы не одиноки во Вселенной.

По последнему отчету другой исследователь, Джон Мунер, сфотографировал еще одно НЛО над сельской местностью Девон. Снимки, сделанные им, показывают инопланетный объект, похожий на летающую тарелку с окнами и проемами.

Ранее в США зафиксировали увеличение количества НЛО над Пентагоном. Американское правительство получило более 350 новых сообщений о неизвестных объектах в небе.

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