Туристы открыли секрет, как развести огонь без разжигателя с помощью бутылки и бумаги

Использование жидкости для разжигания стало привычным на многих пикниках, но существуют эффективные альтернативы, если его нет под рукой. Рассмотрим один из следующих методов.

Об этом пишет Время Действий.

Предположим, вы отправились на шашлыки, но нет жидкости для разжигания угля. Попытка зажечь уголь только одними спичками не всегда удается. Однако существует проверенный способ разжигания угля без разжигателя, и вам понадобятся только пластиковая или стеклянная бутылка и бумага (газета подойдет лучше всего).

Вот как это сделать:

Подготовьте уголь, спички, бумагу и бутылку (оставьте содержимое бутылки). Возьмите один лист газеты, разверните его и сверните в неплотный рулон шириной примерно 6-8 сантиметров. Оберните нижнюю часть бутылки свернутой газетой, а концы завяжите в немощный узел. Повторите этот процесс с газетой еще дважды, чтобы на нижней части бутылки было три свертки. Разместите обернутую бутылку в мангале и распределите уголь вокруг нее. Возьмите несколько кусочков бумаги, сложите их в центр кольца из газеты и подожгите. Когда вы увидите, что огонь разгорелся, можно добавить немного мелкого угля. После этого активно дуйте на мангал и перемешайте уголь, чтобы разгоряченные и не разожженные слои смешались.

Сейчас ваши угли готовы для приготовления шашлыка или других блюд. Таким образом, вы можете разжечь огонь без специальной жидкости для разжигания угля.

Напомним, мы уже писали, как растопить печку.

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