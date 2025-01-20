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"Тысяча Зеленского": почему некоторые украинцы до сих пор не получили выплаты и когда ожидать

Анастасия Крыщук

'Тысяча Зеленского': почему некоторые украинцы до сих пор не получили выплаты и когда ожидать
Почему не пришли деньги єПідтримки

Некоторые украинцы, подавшие заявку на получение "тысячи Зеленского", до сих пор не получили выплаты. Подать заявку на получение денег можно до 28 февраля 2025 года.

В Министерстве цифровой трансформации разъяснили, когда средства будут перечислены. Как отмечается, граждане, подавшие заявки на "Зимнюю еподдержку" с 12 декабря по 14 января, вскоре получат средства – в течение следующих 2 дней.

На тысячу Зеленского через Действие подано уже 10 миллионов заявок, из которых 2,5 миллиона - на детей.

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Потратить полученные деньги можно до конца 2025 года, но только на ограниченный список товаров и услуг.

Также напомним, что Кабинет Министров недавно выделил дополнительные 5 миллиардов гривен для программы "Зимняя поддержка", чтобы обеспечить финансирование заявок граждан.

Программа "Зимняя е Поддержка" стартовала в Украине 1 декабря.

Раньше мы рассказывали, почему "тысяча Зеленского" может не поступать на карточку.

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