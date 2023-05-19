У берегов Хорватии обнаружили затонувшую дорогу возрастом 7000 лет (видео)

У берегов Хорватии археологи обнаружили затопленные руины 7000-летней каменной дороги. Остатки дороги спрятаны под водой у побережья острова Корчула.

Неолитическая постройка когда-то соединяла остров с древней искусственной сушей. Об этом сообщает Live Science.

Отмечается, что остатки дороги погружены примерно на 5 метров под Адриатическим морем. Руины состоят из "тщательно сложенных каменных плит" шириной примерно 4 м.

Читайте также: В мюнхенской могиле обнаружили кельтские ножницы, которым 2300 лет

Каменная брусчатка была похоронена грязью на протяжении тысячелетий. Археологи считают, что каменная дорога была построена Хваром, утраченной морской культурой, проживавшей в этом районе в период неолита (6000 до н. э. до примерно 3000 г. до н. э.).

"Мы нашли орнаментированную керамику позднего неолита, каменный топор, костяные артефакты, кремневые ножи и наконечники стрел", – рассказали исследователи.

Археологи считают, что дорога когда-то соединяла соседнее поселение Хвар под названием Солино с Корчулой. В 2021 году во время предыдущих археологических исследований археологи обнаружили Солино, также погруженное, но когда-то оно было на искусственной суше.

Напомним, мы уже писали, почему ацтеки ежегодно убивали более 20 тысяч мужчин, женщин и детей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !