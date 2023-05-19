Біля берегів Хорватії виявили затонулу дорогу віком 7000 років (відео)

Поблизу берегів Хорватії археологи виявили затоплені руїни 7000-річної кам'яної дороги. Залишки дороги заховані під водою біля узбережжя острова Корчула.

Неолітична споруда колись з’єднувала острів із стародавньою штучною сушею. Про це повідомляє Live Science.

Зазначається, що залишки дороги занурені приблизно на 5 метрів під Адріатичним морем. Руїни складаються з "ретельно складених кам'яних плит" шириною приблизно 4 м.

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Кам'яна бруківка була похована брудом протягом тисячоліть. Археологи вважають, що кам’яна дорога була побудована Хваром, втраченою морською культурою, яка проживала в цьому районі в період неоліту (6000 до н. е. до приблизно 3000 р. до н. е.).

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"Ми знайшли орнаментовану кераміку пізнього неоліту, кам’яну сокиру, кістяні артефакти, крем’яні ножі та наконечники стріл", – розповіли дослідники.

Археологи вважають, що дорога колись сполучала сусіднє поселення Хвар під назвою Соліне з Корчулою. У 2021 році під час попередніх археологічних досліджень археологи виявили Соліне, яке також занурене, але колись воно було на штучній суші.

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