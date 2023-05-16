Смерть – це лише початок: чому ацтеки щороку вбивали понад 20 тисяч чоловіків, жінок та дітей

Імперія ацтеків зникла понад 500 років тому, але досі залишається для вчених загадкою. Деякі джерела повідомляють що коли Кортес з солдатами прибули до столиці ацтеків, вони стали свідками моторошної церемонії жертвоприношення людей.

Вчені називали цю історію вигадкою та перебільшенням, яке іспанці використовували для виправдання масових вбивств місцевих жителів на чолі з Монтесумою та їх поневолення. Але те, що знайшли археологи у головному храмі ацтеків у Теночтитлані (Мехіко) змусило науковців переглянути свої переконання.

Про це пише History.

Як стверджував один з конкістадорів, Андрес де Тапіа, з обох боків храму стояли вежі, зроблені з людських черепів. Між ними знаходилась дерев'яна стійка з черепами з отворами з боків, які дозволяли їм ковзати по жердинах.

Відео дня

За словами історикині Керолайн Доддс Пеннок, ацтеки дійсно таке робили: “Було п'ять жерців – по одному на кожну кінцівку. Один із них виймав серце", – сказала вона. Як правило, у жертву приносили злочинців чи військовополонених. Кожного року богам дарували життя понад 20 тис. чоловіків, жінок та дітей.

Читайте також: У мюнхенській могилі виявили кельтські ножиці, яким 2300 років

“Те, що зараз здається жахливим, для ацтеків було потребою. Жертвоприношення робило богів щасливими та гарантувало схід сонця щоранку", – додала історикиня.

Крім військовополонених та злочинців багато ацтеків також зголошувались віддати життя Віцілопочтлі, ацтекському богу сонця та війни, гарантуючи собі благословенне життя у потойбічному світі. Для них смерть була лише початком.

Крім того, вчені визначили, що ацтеки займались канібалізмом: археологи знаходили на людських кістках сліди роботи м’ясників. Також, на ацтекських ілюстраціях чітко видно частини людських тіл, які готувались у горщиках.

Нагадаємо, у Франції виявили поселення віком 6000 років, повне стародавніх артефактів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!