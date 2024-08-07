У мужчин в возрасте от 18 до 60 лет появилась новая обязанность: что ввело Правительство

Кабмин внес изменения в правила пребывания на приграничных территориях, обязав всех мужчин мобилизационного возраста иметь при себе военно-учетные документы.

Во вторник, 6 августа, правительство согласовало изменения в Положение о пограничном режиме. Об этом написал в своем Telegram-канале постоянный представитель Кабинета министров Украины в ВР Украины Тарас Мельничук.

В пограничной зоне нельзя находиться без военного билета

Согласно новым правилам, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе документ, подтверждающий их воинский учет, в периоды проведения мобилизации (кроме целевой), действия военного положения, во время пребывания в пределах пограничной полосы, контролируемого пограничного района обязаны иметь при себе военно-учетный документ. Этот документ может быть предъявлен в бумажном или электронном виде.

Напомним, ранее адвокат объяснила все нюансы оформления отсрочки от мобилизации.

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