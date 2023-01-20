"У него похода СММник из россии": Уилл Смит опубликовал видео под российскую музыку, чем возмутил украинцев

Уилл Смит запостил видео в Instagram под российский трек и возмутил украинцев

Голливудский актер Уилл Смит попал в скандал, опубликовав ролик, где играет русскоязычная песня.

Видео он разместил у себя в Instagram, где на него подписано почти 63 миллиона пользователей. В ролике показано как создаются спецэффекты в фильмах, в видео использована российская песня "Ты и я" исполнителя Xcho, который молчит о войне в Украине и работает в рф, чем поддерживает военную агрессию.

Украинцы в комментариях возмутились выбором композиции:

"У него похода СММник из россии";

"россия ворвалась в чужую страну, уничтожает города и людей, их дома, разрушает жизнь, оккупирует чужие территории – как вы можете слушать русскую музыку?";

"Ты дерьмо просто и все";

"Слышишь, чемодан-вокзал-рашка!".

Однако большинство комментариев под письмами принадлежат россиянам, которые не скрывают того, что гордятся поступком актера, называя его "храбрым" и обещают "накормить борщом, дать погладить медведя" и рассказать "правильную" историю.

Исполнитель прокомментировал ролик

Ранее украинская модель Виктория Апансенко, представлявшая нашу страну на международном конкурсе красавиц в США, объяснила, почему молчала о войне на "Мисс Вселенную".

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