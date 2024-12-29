У некоторых пенсионеров вырастут выплаты почти на 600 грн с нового года: кого касается
Украинские пенсионеры могут рассчитывать на увеличение пенсий по разным причинам, в том числе особые надбавки и доплаты. В январе определенная категория пенсионеров получит специальную доплату.
Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Как отмечается, это связано с достижением определенного возраста.
Условия получения доплаты:
- возраст пенсионера не должен превышать 70 лет;
- пенсия назначена по возрасту;
- общий размер ежемесячной пенсионной выплаты не превышает 10340,35 гривны.
Размер доплаты зависит от возрастной категории пенсионера и составляет:
- 300 гривен – для лиц от 70 до 74 лет;
- 456 гривен – для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет;
- 570 гривен – для людей старше 80 лет.
Доплата начинает начисляться не с начала календарного месяца, а со дня рождения пенсионера. Соответственно, в первый месяц она выплачивается частично, пропорционально количеству дней после дня рождения, отмечают в Пенсионном фонде Украины.
Важно! Эта доплата прилагается к основной сумме пенсии и начисляется автоматически.
Ранее мы рассказывали, изменятся ли выплаты тем, кто имеет 30 лет трудового стажа.
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