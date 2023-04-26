'У окупантов подгорает': артиллеристы 44-й бригады показали эффектное уничтожение вражеской техники (видео)

Украинские военные методически уничтожают технику российских оккупантов. В частности, этим занимаются бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

Артиллеристам удалось ликвидировать ряд военной техники захватчиков. Видео обнародовали на странице бригады в Facebook.

"А между тем у оккупантов подгорает... Воины 44 отдельной артиллерийской бригады постоянно работают, чтобы как можно быстрее вернуть украинские земли", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные уничтожают танки, БМП, БТР и КамАЗ оккупантов. Кроме этого, артиллеристы ликвидировали полевой склад боекомплекта российских захватчиков.

Точное время и место уничтожения вражеской военной техники не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее заместитель главы Минобороны Анна Маляр рассказала, что сейчас происходит на Бахмутском направлении и объяснила, какую тактику используют оккупанты.

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