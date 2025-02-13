У украинцев остался последний шанс получить 'тысячу Зеленского': до каких пор можно подать заявку

Украинцы могут получить денежную выплату, известную как "тысяча Зеленского". Однако стоит помнить, что подача заявок осуществляется лишь в определенный срок, поэтому всем желающим необходимо успеть оформить выплату.

Оформить заявку на выплату можно до конца февраля 2025 года, а потратить полученные средства разрешается до конца года. Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее отметил, что подать заявку на эту финансовую помощь можно не только через приложение Дія, но и в любом банке, который является партнером программы.

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Каждый гражданин, проживающий на подконтрольной Украине территории, может получить единовременную выплату в размере 1 000 гривен. Для этого следует:

обратиться в банковское учреждение;

подать соответствующее заявление;

после этого банк откроет специальный счет, на который будут зачислены денежные средства.

На что можно потратить "тысячу Зеленского"

Полученные деньги можно использовать исключительно на товары и услуги, предусмотренные программой, в частности на медицинское обслуживание, оплату коммунальных платежей, а также на благотворительные взносы для поддержки Вооруженных Сил Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему некоторые украинцы до сих пор не получили выплату "тысячи Зеленского" и когда ожидать средства.

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