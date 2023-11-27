УБД с инвалидностью смогут бесплатно пройти профессиональное обучение в центрах Государственной службы занятости

В Украине начался инициативный правительственный проект, направленный на предоставление возможности участникам боевых действий и лицам с инвалидностью, которые получили инвалидность в результате войны, пройти профессиональное обучение бесплатно.

Развитие реализации этого проекта обсуждалось на совещании по ветеранской политике под руководством Вицепремьер-министра Ирины Верещук, как сообщает Министерство реинтеграции.

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В настоящее время профессиональное обучение осуществляется в Центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости в городах Днепр, Полтава, Одесса, Львов, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск, Харьков.

Участники проекта могут самостоятельно выбирать профессии или программы повышения квалификации из утвержденного списка.

В период обучения обеспечивается бесплатное проживание, а также компенсация расходов на проезд.

На данный момент было подано 53 заявки на обучение, из них 25 человек уже отправлено на обучение. Выпускникам выдается диплом государственного образца.

Заявки на участие в проекте и детали можно осуществить, перейдя по [ссылке](добавить ссылку на сайт) или обратиться в любой центр занятости.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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