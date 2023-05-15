Убрать неприятный запах из пылесоса поможет то, что есть в каждом доме: как это работает

Во время длительного использования пылесосов иногда от них начинает получаться неприятный запах. Если проблема сохраняется даже если вы почистили фильтры и пылесборные мешки или емкости, следует продезинфицировать уборочный гаджет.

Для начала нужно вычистить и, по возможности, промыть контейнер для пыли, а затем высушить его. Также промойте с хозяйственным мылом или уксусом фильтры и хорошо просушите.

Насадки для пылесоса и трубы также требуют регулярной очистки. Их тоже можно промывать с помощью моющих средств и хорошо просушивать перед использованием.

Читайте также: Как избавиться от неприятного запаха после уборки ковров пылесосом: простой лайфхак

Если пылесос собирает грязь и пыль в мешок, не забывайте его вовремя вытряхивать и стирать с мыльным раствором.

В случае если вы хорошо прочистили все составляющие вашего устройства, а неприятный запах все равно присутствует, попробуйте прежде чем использовать пылесос, добавить в мешок для сбора пыли или в контейнер несколько ложек соды. Соду также насыпьте на пол и включите пылесос и соберите его трубой без насадки. Этот порошок попадет внутрь и дополнительно продезинфицирует его.

Чтобы пылесос во время работы распространял приятные ароматы, можно взять ватные диски, смочить их ароматным эфирным маслом и вложить в отверстия, где находятся воздушные фильтры. Также можно положить ватные диски с эфирными маслами или побрызганы вашими любимыми духами в пылесборник. Во время работы пылесоса воздух будет ароматизирован именно теми запахами, которые вы выберете.

Читайте также о том, что ни в коем случае нельзя втягивать в пылесос.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!