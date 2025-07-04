Участники боевых действий имеют право на коммунальные льготы: о чем идет речь

Украинские военнослужащие, а также ветераны войны и семьи погибших защитников могут воспользоваться пониженными тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Такая государственная поддержка предусмотрена законодательством и направлена на облегчение финансовой нагрузки на эти категории граждан.

Льготы распространяются на оплату различных услуг – от управления многоквартирным домом до обеспечения газом, электроэнергией, водоснабжением, отоплением, вывозом мусора, а также закупки твердого топлива и сжиженного газа. Об этом пишет nv.ua.

В зависимости от статуса, размер скидки варьируется. Участники боевых действий и революции достоинства имеют право на скидку на 75%. Участникам войны предоставляется 50% скидки, членам семей погибших – также 50%. Лица с инвалидностью в результате войны освобождаются от оплаты коммуналки полностью.

Чтобы оформить льготы, нужно обратиться в Пенсионный фонд или один из сервисных центров ПФУ. Подать заявление можно как лично, так и по почте. Также документы принимаются в исполнительных органах местного самоуправления, военных администрациях или через ЦНАП.

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Для удобства доступна онлайн-подача через портал электронных услуг Пенсионного фонда или его мобильное приложение. Авторизация на сайте производится с помощью электронной подписи. В заявлении необходимо указать личные данные, информацию о поставщиках услуг и реквизиты счетов.

К заявлению обязательно прилагаются копии паспорта, идентификационного кода, а также документ, подтверждающий право на льготу, например удостоверение участника боевых действий. Оформление льгот стало более простым благодаря цифровым инструментам и децентрализованному приему документов.

Напомним, ранее мы рассказывали, на какие выплаты имеют право военные, потерявшие трудоспособность и как их оформить.

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