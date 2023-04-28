Ученые: африканские крысы способны "заклеивать" вагину, если не хотят детей
Самки африканских хомяковых крыс (Cricetomys gambianus) "заклеивают" свои вагины, если не хотят потомства. Такой необычный способ контрацепции у животных изучили ученые.
Как сообщает Science Alert, эти крысы очень умны. Их можно научить, в частности, находить наземные мины, которые нужно обезвредить, вынюхивать туберкулез и т.д. Однако выяснилось, что они оказались очень бесплодными.
"Мы хотели понять их репродуктивное поведение и обонятельные способности, потому что они были очень важны в гуманитарной работе", — объяснил эколог-бихевиорист Алекс Офири, когда впервые изучал поведение Cricetomys gambianus при размножении.
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В ходе исследования ученый выяснил, что продолжительность жизни этих крыс может составлять восемь лет, причем некоторые самки "откладывают размножение", пока им не исполнится четыре года. А некоторые прекращают размножение после удачной беременности.
Исследователи говорят, что самки крыс по желанию могут "запечатывать" свои влагалища.
"В этом морфологическом состоянии самки имели меньшую матку и сросшееся отверстие влагалища. Более того, их моча имела существенно другой химический состав, чем их соседи с нормальными вагинальными отверстиями, которые активно размножались", — говорят ученые.
Этолог Корнельского университета Анджела Фриман и ее коллеги выделили 23 перехода в репродуктивных состояниях в 17 из 51 самок крыс, за которыми они наблюдали. Некоторые из особей переходили в репродуктивное состояние более одного раза, и когда одна из активно размножавшихся самок умерла от старости, "влагалища семи членов колонии открылись".
"Из этого мы предполагаем, что самки могут подавлять репродукцию других с помощью летучих (феромональных) обонятельных сигналов", — объяснили ученые.
То есть одна самка могла манипулировать, чтобы заставить других самок прекратить размножение, становясь "доминирующей репродуктивной самкой".
Это исследование было опубликовано в Current Biology.
Раньше мы писали о крысе, которая помогала разминировать поля.
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