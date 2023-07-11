Ученые доказали, что люди действительно могут услышать тишину: как это работает

Ученые провели эксперимент и проверили, могут ли люди слышать тишину

Со времен Аристотеля ученые и философы поспорили о том, можно ли услышать тишину. Исследователи из Университета Джона Гопкинса провели серию экспериментов, чтобы найти ответ, используя иллюзию "один-больше", заставляющий мозги слушателей думать, что два отдельных звука короче одного звука, хотя на самом деле общее время одинаково.

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В эксперименте заменили звуки тишиной и обнаружили, что иллюзия все еще работает. Одно непрерывное молчание воспринимается как дольше двух отдельных молчаний, несмотря на то, что они имеют одинаковую продолжительность.

Исследователи утверждают, что мы действительно слышим тишину, а не просто предполагаем ее существование. Эффект тишины обрабатывается так же, как и звук. Это помогает расширить наше понимание работы нашего слуха.

Исследователи планируют дальнейшие исследования, чтобы разобраться, как мы воспринимаем тишину, если она полностью отделена от звука. Это также открывает вопрос о том, существует ли идеальная тишина и как она может быть полезна для лечения проблем со слухом.

Это исследование подтверждает, что тишина имеет важное значение для восприятия звуков и помогает нам понять, что мы действительно слышим отсутствие звука.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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