Ученые доказали, что стресс ускоряет биологическое старение, но все поправимо

Ученые исследовали, как стресс влияет на биологическое старение и как восстановиться после этого

Недавнее исследование американских и европейских ученых показало, что физиологический стресс может внезапно увеличить биологический возраст человека, ускорив процесс старения. Однако они также открыли, что этот эффект можно нивелировать, исключив стрессовые факторы и восстановив организм.

В своем исследовании, опубликованном в журнале Cell Metabolism, ученые наблюдали ускоренное старение у пациентов с тяжелыми травмами и инфекциями, беременных женщин и мышей. Однако после того, как стрессовые факторы были устранены и организм восстановился, процесс старения уменьшился.

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Многие знают свой хронологический возраст, определяемый количеством лет со времени рождения. Но биологический возраст может быть отличным, поскольку он отражает степень износа организма и зависит от различных факторов, таких как генетика, образ жизни и окружающая среда.

Стресс, особенно хронический, известен как фактор, ускоряющий процесс старения. Тем не менее, это исследование Harvard Medical School и их коллег из США, Швеции и Венгрии показало, что процесс старения можно уменьшить, если устранить стрессовые факторы и позволить организму восстановиться.

Ученые исследовали, как стресс влияет на старение. Они проанализировали биологический возраст девяти пожилых со средним хронологическим возрастом 80 лет, определяя его по образцам крови, которые отобрали к операции на бедре, на следующий день и через 4-7 дней после операции. Ученые определили операцию как стрессовое событие.

Оказалось, что маркеры старения у пациентов увеличивались в первые сутки госпитализации, но перед выпиской возвращались к первоначальному значению. Планируемые операции не вызывали внезапного старения, что может быть связано с меньшим стрессом у пациентов.

Ученые также сосредоточились на влиянии беременности, являющейся стрессовым состоянием для организма. Опыты на мышах показали, что организм стареет скорее с беременностью, но маркеры старения возвращались к исходному уровню после родов и восстановлению организма. Такой же эффект наблюдался у женщин, когда проанализировали кровь до, во время и шесть недель после беременности.

Исследования также показали, что серьезные инфекции могут быть связаны с ускоренным старением организма. Биологический возраст 29 пожилых людей, попавших в отделение интенсивной терапии больницы с инфекцией, ускорился на 25% во время госпитализации. Этот эффект со временем уменьшался, особенно у женщин.

Возможно любой физиологический стресс влечет за собой ускорение процесса старения, но его эффект можно устранить за несколько дней восстановления. С другой стороны, ученые считают, что стресс может повышать биологический возраст и повышать смертность. Чтобы уменьшить биологический возраст и способствовать долголетию, могут быть полезны препараты, обладающие такими свойствами.

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