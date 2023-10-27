Ученые говорят, что золото и платина попали на Землю из космоса
Ученые разгадали тайны происхождения золота и платины. Согласно исследованию, эти драгоценные металлы попали к нам из космоса.
Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, бросает вызов традиционным убеждениям. Им занимались ученые из Йельского университета и Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI).
Исследование основывается на установленных знаниях о том, что золото и платина прибыли на Землю миллиарды лет назад после столкновения с большими небесными телами на ранних стадиях формирования планеты.
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Золото и платина классифицируются как очень "сидерофильные" элементы. Из-за их родства с железом ожидалось, что они будут накапливаться в металлическом ядре Земли или мантии. Однако их обнаружили у поверхности.
Исследовательская группа предложила инновационное решение этой головоломки. Их теория вращается вокруг тонкой, "переходной" области мантии, где мелкая часть плавится, а более глубокая часть остается жесткой. Эта область задерживает металлические элементы, постепенно рассеивая их в мантии.
Эта переходная область обычно образуется, когда значительное небесное тело сталкивается с ранней Землей, укрепляющей доверие к их теории.
Исследователи подчеркнули, что их новая теория не только проясняет предыдущие загадки геохимической и геофизической эволюции Земли, но также подчеркивает большие временные масштабы, причастные к формированию планеты.
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