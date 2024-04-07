Ученые исследовали как солнечное затмение влияет на психику людей
Вам интересно, что испытывают люди во время солнечного затмения? Ученые утверждают, что это действительно уникальный опыт, который может повлиять на нашу психику!
8 апреля миллионы людей в Северной Америке будут иметь шанс увидеть это удивительное явление. А что чувствуют люди в такие моменты? По словам психологов, такие положительные эмоции могут занять около 24 часов, пишет BBC.
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Вот что говорят исследователи:
- Чувство благоговения: Затемнение может заставить людей чувствовать себя маленькими и незначительными перед величием Вселенной.
- Это явление может напомнить людям о том, что мы являемся частью чего-то большего, чем мы сами.
- Люди могут чувствовать себя более дружественными и связанными с другими людьми, ведь они вместе переживают этот уникальный момент.
Напомним, что 8 апреля 2024 года вы сможете увидеть это удивительное явление!
Вот некоторые интересные факты о солнечном затмении:
- В каждом отдельном месте на Земле оно бывает в среднем всего раз в 375 лет.
- 8 апреля затмение начнется в 18:42 по киевскому времени и закончится в 23:52.
- Пик затемнения начнется в 20.18.
- Полное солнечное затмение будет видно в течение 4 минут.
Не упустите этот уникальный шанс увидеть одно из самых удивительных явлений природы!
Ранее ученые заметили странное поведение животных во время солнечных затмений : прячутся или начинают спариваться.
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