Ученые из еды создали аккумуляторную батарею, которая может растворяться в желудке: как выглядит

Ученые из Итальянского технологического института разработали новый тип аккумуляторной батареи. Она полностью сделана из съедобных веществ.

Как сообщает SciencAalert, прототип устройства работает при напряжении 0,65 вольта и обеспечивает ток 48 микроампер в течение 12 минут. Этого достаточно для работы крошечного электронного устройства.

Ученые отметили, что такую батарею можно использовать в детских игрушках. Она абсолютно безопасна при глотании и полностью растворяется в желудке. Другие возможные области применения – питание датчиков, контролирующих состояние здоровья и условия хранения пищевых продуктов.

Читайте также: Ученые создали работу, которая может переходить из жидкого состояния в твердое и принимать любую форму (видео)

Батарея содержит рибофлавин для анода батареи ("отрицательный" конец) и добавку кверцетина – как катод ("положительный" конец). Электролит изготовлен из раствора на водной основе, а сепаратор, предотвращающий короткое замыкание – из морских водорослей нори.

Для повышения электропроводности ученые также добавили активированный уголь. Наружные контакты изготовлены из пчелиного воска и покрыты продовольственным золотом.

Эксперименты показали, что аккумулятор хорошо сохраняет заряд в течение десятка циклов. Размер прототипа составляет один квадратный сантиметр, но команда работает над его уменьшением.

Исследование ученых опубликовано в Advanced Materials.

Ранее французские био-инженеры создали комнатное растение, которое способно очищать воздух в 30 раз лучше других цветов и даже воздухоочистителей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!