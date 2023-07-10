Ученые нашли на Луне гранит, и объяснили почему это странно

На Луне была обнаружена массивная глыба древнего гранита, свидетельствующая о ранее неизвестном типе вулканизма на этом небесном теле. Согласно проведенному анализу, эта глубоко зарытая гигантская масса затвердевшей магмы, известная как батолит, откладывалась около 3,5 миллиарда лет назад. Хотя такие гранитные образования распространены на Земле, они редки в других частях Солнечной системы, поскольку для их формирования нужны специфические условия.

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В отличие от Земли, на Луне нет воды в жидком состоянии и тектоники плит, способствующих образованию гранита. Однако, на обратной стороне Луны, под вулканической областью вблизи Северного полюса, обнаружили аномальное тепло, зафиксированное микроволновыми приборами китайских спутников "Чанье-1" и "Чанье-2". Исследователи выяснили, что это тепло происходит из глубины Луны, под вулканом Комптон-Белькович, и предположительно связано с радиоактивным распадом элементов в гранитной матрице.

Ученые утверждают, что гранитная матрица на Луне намного больше, чем ожидалось, и это свидетельствует о наличии обширной системы магматических каналов на этом небесном теле. Большая система гранитных формирований на Луне требует особых условий, таких как большой мантийный шлейф, аномально влажный карман или наличие радиогенного материала для генерации необходимого тепла.

Эти открытия помогают расширить понимание вулканических процессов на Луне и природы самой планеты. Последующие исследования гранитных образований и их происхождение могут пролить свет на эволюцию и геологическую историю Луны.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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