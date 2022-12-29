Ученые нашли способ превратить океаническую воду в питьевую

Проблема недостаточного количества пресной воды, как ожидается, будет только усугубляться в будущем, поэтому ученые разработали проект устройства, которое может превратить океаническую пару в питьевую воду, что может удовлетворить потребности в питьевой воде 500 тысяч человек.

Об этом пишет Science Alert. На Земле всего 3% пресной воды от общего количества, при этом большинство слишком загрязнено или недоступно для удобного использования, как ледники и снежные шапки гор. Поэтому ученые ищут новые способы удовлетворить потребности роста спроса.

"В конце концов, нам нужно будет найти способ увеличить запасы пресной воды, поскольку консервации и переработанной воды из существующих источников, хотя и необходимой, будет недостаточно для удовлетворения потребностей человека", – говорит инженер-строитель и эколог Правин Кумар из университета. Иллинойс Урбано-Шампейн.

Таким источником является водяной пар над океанами, запасы которого почти безграничны. Новое исследование описывает, как можно использовать уборочные конструкции для превращения этого пара в питьевую воду.

Предлагаемое устройство имитирует естественный круговорот воды в том, как она транспортирует, конденсирует и собирает воду. Его размеры примерно 210 метров в ширину и 100 метров высоту – примерно как высота большого круизного судна.

По словам ученых, влажный воздух транспортировался бы чуть выше поверхности океана к соседнему берегу, где системы охлаждения могли бы конденсировать водяной пар в жидкость. Все это будет работать на возобновляемой энергии ветра или солнца.

Только одна из этих установок может потенциально удовлетворить среднесуточную потребность в воде примерно 500 000 человек. Это может стать огромным дополнением к опреснительным установкам, которые уже работают во многих местах по всему миру, чтобы удалить растворенные соли из морской воды.

Установка для превращения океанического пара в питьевую воду

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