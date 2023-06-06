Ученые нашли в Ираке таблички, написанные на древнебайлонском языке, который считался утраченным

Археологи нашли в Ираке две аморейско-аккадские таблички, покрытые письменами на утраченном древнебайлонском диалекте аккадского языка возрастом около 4000 лет. Артефакты покрыты надписями народа ханаан, о котором почти ничего не известно. Они проживали на территории современных Сирии, Израиля и Иордании.

Об этом пишет NV.ua.

Надписи на табличках удалось расшифровать благодаря тому, что фразы были написаны сразу с переводом на более известный аккадский язык.

"Наши знания о языке аморейцев были настолько жалкими, что некоторые эксперты сомневались, существует ли он вообще, – утверждают ученые Манфред Креберник и Эндрю Р. Джордж. – Но судя по табличкам, язык сложно, логически сформулирован и полностью отличается от аккадского".

Исследовав язык, ученые обнаружили, что он принадлежит западно-семитской семье языков, к которой принадлежит иврит и арамейский язык.

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Профессор Йорам Коэн из Тель-Авивского университета в Израиле сказал, что таблички можно назвать туристическим путеводителем для говорящих на аккадском языке, но хотели бы выучить аморейский.

"Есть тексты о приготовлении пищи, о принесении жертвы, о благословении правителя, – перечисляет Коэн. – Удалось расшифровать даже то, что может быть песней о любви… Это действительно охватывает все сферы жизни".

Напомним, в Стамбуле нашли статую греческого бога Пана, которой 1700 .лет.

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