Вчені знайшли в Іраку таблички, написані давньобайлонською мовою, яка вважалася втраченою

Археологи знайшли в Іраку дві аморейсько-аккадські таблички, вкриті письменами на втраченому давньобайлонському діалекті аккадської мови віком близько 4000 років. Артефакти вкриті надписами народу ханаан, про який майже нічого не відомо. Вони мешкали на території сучасних Сирії, Ізраїлю та Йорданії.

Про це пише NV.ua.

Написи на табличках вдалося розшифрувати завдяки тому, що фрази були написані одразу з перекладом більш відомою аккадською мовою.

“Наші знання про мову аморейців були настільки жалюгідними, що деякі експерти сумнівалися, чи існує вона взагалі, – стверджують науковці Манфред Кребернік та Ендрю Р. Джордж. – Але судячи з табличок, мова складно, логічно сформульована і повністю відрізняється від аккадської".

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Дослідивши мову, вчені виявили, що вона належить західно-семітської сім'ї мов, до якої належить іврит та арамейська мова.

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Професор Йорам Коен з Тель-Авівського університету в Ізраїлі сказав, що таблички можна назвати туристичним путівником для тих, хто розмовляє аккадською мовою, але хотіли б вивчити аморейську.

“Є тексти про приготування їжі, про принесення жертви, про благословення правителя, – перераховує Коен. – Вдалося розшифрувати навіть те, що може бути піснею про кохання… Це справді охоплює всі сфери життя".

Нагадаємо, у Стамбулі знайшли статую грецького бога Пана, якій 1700 .років.

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