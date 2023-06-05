У Стамбулі знайшли статую грецького бога Пана, якій 1700 років (фото)

У Стамбулі виявили античну статую бога Пана. За попередньою оцінкою, їй близько 1700 років.

Як повідомляє Arkeonews, турецькі дослідники, які працювали в Археологічному парку Сарачхані (Стамбул), знайшли фрагмент статуї, що зображує Пана – грецького бога лісів та полів, покровителя скотарів та пастухів.

Зазначається, що було знайдено верхню половину статуї божества, включаючи голову і праву руку. Ліву руку та ноги дослідники знайшли зламаними.

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За попередньою оцінкою, вік знахідки становить близько 1700 років, тобто вона може належати до римської доби.

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Цю статую відкопали поряд з руїнами візантійської церкви Святого Полієвкту, яку в 524–527 роках нашої ери збудувала Анікія Юліана — дочка римського імператора Аніція Олібрія (472). До зведення собору Святої Софії, збудованого у 532–537 роках, ця церква була найбільшим храмом Константинополя.

Руїни храму Святого Поліївкта, занедбаного близько 800 років тому, виявили у другій половині XX століття під час будівництва підземного переходу. З того часу тут зробили велику кількість знахідок, наприклад, кілька місяців тому дослідники повідомили, що розкопали на цій території безголову статую, яка, ймовірно, датується II століттям нашої ери.

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Є скромні руїни споруди, яка колись була найбільшою церквою в Константинополі та була побудована так, щоб нагадувати храм Соломона в Єрусалимі, у невеликому парку прямо посеред стамбульського району Фатіх, неподалік від розташування столичного муніципалітету Стамбула.

До зведення нового собору Святої Софії імператором Юстиніаном у 537 році церква святого Поліевкта була найбільшим храмом Константинополя.

Церква в районі Сарачхане в Стамбулі була зруйнована після того, як її використовували для різних цілей. Однак після того, як у 1960-х роках під час будівництва підземного переходу було виявлено деякі історичні артефакти, які належали церкві, у церкві провели розкопки. Після шести років перерви розкопки вели команди IBB Heritage, пов’язані з Управлінням у справах культури.

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