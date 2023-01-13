Ученые нашли вторую потенциально населенную экзопланету всего в 100 световых годах от Земли и похожего размера

Астрономы открыли планету TOI 700 e, на которой может быть жизнь

Ученые NASA открыли еще одну потенциально населенную каменистую планету TOI 700 e, которая составляет 95% размера Земли и вращается вокруг звезды M TOI 700.

Об этом пишет CNN. Это четвертая экзопланета, которая вращается вокруг холодного красного карлика TOI 700. Это небесное тело является четвертой планетой, обнаруженной на орбите маленькой холодной карликовой звезды, находящейся примерно в 100 световых годах от нас, с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey или миссии TESS.

В эту систему входит планета TOI 700 d, открытая в 2020 году, которая также напоминает Землю и находятся в зоне населенности звезды, то есть они могут поддерживать воду в жидком виде. То есть, теоретически, на них может существовать жизнь.

Это одна из немногих известных систем с несколькими небольшими планетами, находящимися в зоне населенности. Это делает систему TOI 700 интересной для дальнейших исследований. Планета e примерно на 10% меньше планеты d, поэтому система также показывает, как дополнительные наблюдения TESS помогают нам находить все меньшие и меньшие миры ", – сказала ведущий автор исследования Эмили Гилберт, докторант Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Калифорния.

Маленькие прохладные карликовые звезды класса М, такие как TOI 700, являются обычным явлением во Вселенной, и в последние годы было обнаружено, что многие из них содержат подобные экзопланеты.

Ближайший к звезде TOI 700 b, который составляет 90% размера Земли и вращается вокруг звезды каждые 10 земных дней. Кроме того, есть TOI 700 c, который в 2,5 раза больше нашей планеты и делает один оборот вокруг звезды каждые 16 дней. Обе эти планеты, вероятно, притянуты приливной силой так, что они всегда показывают одну сторону к звезде – равно как и Луна к Земле.

Две экзопланеты в зоне обитания звезды, планеты d и e, имеют более длинные орбиты 37 и 28 дней соответственно, потому что они немного удаленнее звезды. Недавно объявленная планета TOI 700 e расположена между планетами c и d.

"Если бы звезда была немного ближе или планета немного больше, мы могли бы заметить TOI 700 e в течение первого года данных TESS. Но сигнал был настолько слабым, что нам понадобился дополнительный год наблюдений за транзитом, чтобы идентифицировать его", – сказал соавтор исследования Бен Горд. , докторант Университета Мэриленда, колледж. Парк и аспирант Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд.

В то время как исследователи используют другие космические и наземные обсерватории для дальнейших наблюдений за интригующей планетной системой, поступает все больше данных TESS.

"TESS только что завершил второй год наблюдений за северным небом. Мы с нетерпением ждем других увлекательных открытий, скрытых в сокровищнице данных миссии", – сказала Эллисон Янгблад, астрофизик-исследователь и заместитель научного сотрудника проект TESS в Goddard.

Ранее, астрономы заметили две сверхмассивные черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга и близкие к столкновению, которые когда-либо наблюдали ученые.

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