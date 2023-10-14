Ученые обнаружили, что секс помогает поддерживать здоровье мозга в пожилом возрасте

Секс – это естественная, обычная и приятная часть человеческой жизни, но влияние секса на здоровье мозга остается малоизученным вопросом.

Проведенное исследование в США, изучавшее связь между сексуальной активностью и когнитивными функциями, показало, что секс оказывает определенное влияние на здоровье мозга в пожилом возрасте, в частности среди тех, кто не находится в домах престарелых. Об этом пишет Sciense Alert.

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Исследование охватило различные аспекты сексуальной жизни, включая частоту и удовлетворение секса, а также эмоциональный аспект половых отношений. Когнитивные функции участников определялись с помощью специального подсчета баллов, который учитывал аспекты внимания, памяти, языка, концептуального мышления, расчетов и ориентации.

По результатам анализа данных, социологи Шеннон Шена из Колледжа Хоуп и Хуэй Люб из Университета Пердью отметили, что существует определенная связь между сексуальной активностью и улучшением когнитивных функций, хотя эта связь оказалась разной в разных возрастных группах.

В группе людей от 75 до 90 лет, частота секса была ключевым фактором. Установлено, что через пять лет когнитивные функции этой группы существенно улучшились, если они занимались сексом хотя бы раз в неделю.

В возрастной группе от 62 до 74 лет качество секса имело важное значение для будущего здоровья мозга, как с физической, так и с эмоциональной точки зрения.

Важно отметить, что связь между сексом и когнитивным здоровьем не всегда оказалась обоюдной. Исследователи пришли к выводу, что лучшая когнитивная способность не обязательно указывает на сексуальную активность пять лет спустя.

В других словах, улучшение когнитивных функций и секс не всегда взаимосвязаны. Также следует отметить, что разница в полу не имела большого значения и другие факторы, такие как раса, этническая принадлежность, уровень образования, семейное положение и состояние здоровья, не оказали влияния на эту связь.

Шена и Люб представили несколько объяснений этим результатам. Во-первых, секс часто включает физическую активность, которая может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, повысить кровообращение в мозг и уменьшить воспаление. Также известно, что секс помогает снизить уровень стресса, который может отрицательно влиять на память из-за воздействия на нейроны, ответственные за память.

В общем, эти результаты свидетельствуют о том, что секс может оказать определенное влияние на когнитивное здоровье, особенно в пожилом возрасте. Важно провести дополнительные исследования в этом направлении, чтобы лучше понять эту связь и ее детали.

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