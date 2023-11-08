Ученые обнаружили, что Солнце может быть гораздо меньше, чем они считали раньше

Ученые считают, что размер Солнца действительно меньше, чем они думали

Звезда, расположенная в центре нашей Солнечной системы, Солнце, может быть гораздо меньше, чем считали ранее. Астрономы совершили открытие, которое может повлиять на наше понимание нашего ближайшего светила.

Исследовательский отчет, который сейчас находится на экспертизе, показывает, что радиус Солнца меньше нескольких сотых процентов по сравнению с предыдущими оценками. Хотя эта разница кажется мелкой, она может существенно повлиять на наше понимание этого важнейшего объекта нашей Солнечной системы и его внутреннего строения, пишет Sciense Alert.

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Основой этого исследования является анализ звуковых волн внутри Солнца, называемых "p-режимами". Эти звуки возникают в горячей солнечной плазме и могут быть сопоставимы с ворчанием или постоянно ударяющим звоном. Эти звуковые волны могут давать информацию об изменениях давления внутри Солнца.

Астрофизики Масао Таката из Токийского университета и Дуглас Гоф из Кембриджского университета пришли к выводу, что колебания в p-режимах позволяют получить более надежную картину внутренней структуры Солнца по сравнению с другими звуковыми волнами.

Для более легкого понимания, Солнце можно представить как колокол, постоянно издающий "много крошечных песчинок", а эти сейсмические колебания генерируют миллионы колебательных звуковых волн или "мод". Ученые могут измерять эти моды издалека.

В дополнение к p-режимам существуют другие типы звуковых волн, такие как g-режимы и f-режимы, которые предоставляют информацию о внутренней структуре Солнца, особенностях его горячей плазмы и характеристиках объекта.

Традиционная модель радиуса Солнца базируется на измерениях f-режимов, но некоторые исследователи считают, что эти данные могут быть неточными из-за особенностей распространения этих звуковых волн. Вместо того чтобы простираться к поверхности Солнца, где они исчезают, f-режимы могут "отбивать" от невидимой "фантомной поверхности".

С другой стороны, p-режимы могут достигать более глубоко внутрь Солнца, поскольку они менее уязвимы к магнитным полям и турбулентности в верхней части зоны конвекции. С помощью анализа только p-режимов, Таката и Гоф пришли к выводу, что радиус фотосферы Солнца значительно меньше, чем принято в стандартной модели.

Хотя эта ошибка кажется очень малой, она может иметь большое значение для астрофизики и нашего общего понимания природы Солнца. Изменение этой стандартной модели может внести весомый вклад в изучение солнечного светила и его внутренних процессов.

Ранее NASA создала сборник звуков космоса, который можно послушать на их веб-сайте NASA Science. Ранее ученые обнаружили огромную пустоту во Вселенной в ширину 330 млн световых лет.

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