Ученые обнаружили, что во времена палеолита люди пользовались лунным календарем: помогал выживать в условиях ледникового периода

Исследовав наскальные рисунки времен верхнего палеолита, ученые заключили, что это протописьменность, которая помогала нашим предкам выживать в условиях ледникового периода. Ученые утверждают, что около 37 тысяч лет назад жители Европы стали рисовать животных.

Об этом пишет Cambridge Archaeology Journal.

Наскальные рисунки разных периодов находили примерно в 400 пещерах в Европе и на Британских островах. Самым старым из них 42 тысяч лет.

Приблизительно 20 тысяч лет назад древние люди начали дополнять свои рисунки непонятными линиями, точками и Y-образными символами. Ученые выдвинули предположение, что это система протописьменности, которая помогала вычислять сезоны размножения показывающих некоторые виды животных.

Учитывая, что люди европейского верхнего палеолита были охотниками-собирателями, они ели много мяса, а значит, от охоты зависела их жизнь. Известно, что в сезон сбора в стадо животные становятся более уязвимыми, поэтому вычислять сезоны размножения в такой ситуации становилось очень полезным.

Обратив внимание на общее количество знаков, найденных в пещерах, исследователи обнаружили, что все они делятся на серии, соответствующие 13 месяцам каждого года.

"Мы предполагаем, что эти серии передают информацию о поведении животных в те или иные месяцы", – утверждают авторы.

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Кроме того, они считают, что с помощью знаков вычисляли вероятность и частоту того или иного погодного явления.

"Способность придавать абстрактные знаки явлениям окружающего мира, фиксировать прошедшие события и предвидеть будущие было глубоким интеллектуальным достижением", — сказано в работе.

Кроме того, ученые предполагают, что эта система письма может быть истолкована как средство письма, то есть образец наиболее ранней формы письменности Homo sapiens.

Напомним, археологи в Мексике обнаружили страну мертвых сапотеков Лиобаа.

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