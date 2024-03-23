Ученые обнаружили, что звезды могут поглощать целые планеты, и подобное происходит довольно часто

Недавно опубликованное исследование выявило, что явление звезд, поглощающих планеты, значительно более распространено в космосе, чем предполагали ранее.

Согласно информации от The Guardian, группа международных исследователей проанализировала многочисленные пары звезд, образовавшихся одновременно с одинаковой смеси космической пыли и газа. Обе звезды в каждой паре должны были быть почти идентичными по составу. Однако исследователи выяснили, что в 8% случаев (что составляет примерно одну из каждых двенадцати) была одна звезда, которая заметно извергала шлейфы элементов, обычно встречающихся на планетах.

Это убедительное доказательство того, что существуют звезды, поглощающие в себя планетные объекты или их компоненты, что привело к изменению их химического состава. Хотя точно установить, были ли это целостные планеты или только части протопланетного диска, является сложной задачей.

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Астрономы уже давно предполагали возможность подобного, но только в прошлом году была обнаружена первая звезда, поглощающая планеты. Последние исследования указывают на то, что этот процесс может быть гораздо более распространенным, чем предполагалось ранее, и даже молодые звезды способны на поглощение.

Обычно когда звезды стареют, они расширяются, поглощая планеты. Однако объекты, обнаруженные в ходе исследований, не были старыми гигантами, а принадлежали к категории звезд "главной последовательности", находящихся в стабильном периоде своей жизни, подобно нашему Солнцу.

Что касается потенциальной угрозы для нашей планеты, то ученые уверяют, что солнечная система является "вполне стабильной".

Напомним, ранее мы рассказывали, что ученые обнаружили в космосе ключевой компонент, необходимый для зарождения жизни.

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